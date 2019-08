Viel Plastik-Verpackung bei Obst und Gemüse

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Verein für Konsumenten-Information

hat im Juni 2019 einen Test gemacht.

Es wurde in 58 Supermärkten und Diskontern getestet,

ob das Obst und Gemüse in Plastik verpackt ist.

Getestet wurden Gurken, Karotten,

Paprika, Tomaten und Äpfel.



Zwei Drittel vom Obst und Gemüse waren in den

Supermärkten und Diskontern in Plastik verpackt.

Besonders viel Obst und Gemüse in Plastik

gibt es bei den Diskontern.

Diskonter sind Lebensmittel-Geschäfte,

die dauerhaft niedrige Preise haben.

Zu den Diskontern zählt auch Hofer.

Im Hofer sind 4 von 5 Stück Obst

und Gemüse in Plastik verpackt.

Hofer liegt deshalb auf dem letzten Platz bei dem Test.

Am wenigsten Obst und Gemüse in Plastik gibt es

In den Supermärkten Denn´s und Etsan.



Aus hygienischen Gründen braucht

man keine Plastik-Verpackung,

da das Obst und Gemüse vor dem Essen

gewaschen oder geschält wird.

Die Käufer sollten das Obst und Gemüse

einzeln ohne Verpackung kaufen.

Außerdem sollte man ein Stoff-Sackerl oder

einen Korb benutzen, rät der Verein für

Konsumenten-Information.