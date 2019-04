Videospiele im Internet können Buben und Mädchen schaden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher aus Norwegen haben sich

mit Videospielen im Internet beschäftigt.

Bei einer Untersuchung wollten sie herausfinden,

wie sich regelmäßiges Videospielen

auf das Verhalten von Buben und Mädchen auswirkten.

Forscher befragten daher 6- bis 12-jährige

Buben und Mädchen und ihre Eltern und Lehrer.

Bei der Untersuchung stellte man fest,

dass Mädchen Probleme hatten,

neue Freunde zu finden,

wenn sie vorher viele Videospiele gespielt hatten.

Buben, die viel Zeit mit Videospielen verbrachten,

hatten solche Probleme nicht.

Mädchen und Buben haben nämlich ein

anderes Spielverhalten.

Die Buben spielen im Internet mit Freunden,

Mädchen machen das eher weniger.

Die Buben spielen gemeinsam mit ihren Freunden

und reden über das Internet miteinander.

Mädchen und Buben haben ähnliche

Probleme mit dem Internet,

aber Buben sind viel öfter süchtig nach Videospielen.

Mädchen sind eher süchtig nach Internet-Seiten

wie Facebook, Instagram oder WhatsApp.

Bei den Buben sind Eltern besorgter als bei Mädchen,

da die Buben oft die ganze Nacht durchspielen.

Kinder, die im jungen Alter keine Freunde haben,

verbringen mehr Zeit mit Videospielen.



In vielen Familien streiten die Eltern

mit ihren Kindern über Videospiele im Internet.

Hier sind ein paar Tipps,

wie man besser damit umgehen kann:

Ab welchen Alter?



Wenn ältere Geschwister oder die Eltern

viel Zeit mit Videospielen im Internet verbringen,

beginnen auch kleinere Kinder sehr früh damit.

Solange sich Kinder konzentrieren können,

ist es aber in Ordnung,

wenn Kinder dann schon

mit dem Videospielen spielen.



Ab wann ist es zu viel?



Mann kann nicht genau sagen,

wann Kinder zu viele Videospiele spielen.

Das ist von Kind zu Kind sehr unterschiedlich.

Eltern sollten ihren Kindern aber auch anbieten,

nach draußen in die Natur zu gehen

oder mit Brett-Spielen zu spielen.



Was tun, wenn Jugendliche nur noch Videospiele

im Internet spielen?



Wenn Jugendliche keine Hobbies oder Freunde haben,

dann verbringen sie mehr Zeit im Internet.

Daher ist es wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern

darüber reden.



Sollte man das Internet verbieten?



Wenn Jugendliche außerhalb von Videospielen

und dem Internet keine Hobbies haben,

sollte man ihnen das Spielen nicht verbieten.

Wenn das Kind durchs Spielen aber aggressiv wird,

kann man das Internet auch mal abdrehen.

Das sollte aber nicht oft vorkommen.



Sind die Videospiele im Internet gefährlich?



Gefährlich sind nicht die Spiele,

sondern was sie bei Kindern und Jugendlichen bewirken.

Außerdem sollte man aufpassen,

dass Jugendliche nicht zu viel Geld

für Videospiele im Internet ausgeben.