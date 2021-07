Verwirrende Lebensmittel-Verpackungen

Bei vielen Lebensmittel- Verpackungen

ist die österreichische Flagge aufgedruckt.

Obwohl einige dieser Lebensmittel

gar nicht wirklich aus Österreich kommen.

Es gibt auch Aufschriften, wie zum Beispiel:

Hergestellt in Österreich

Spezialität aus Österreich

Wegen diesen Aufdrucken glauben viele Menschen,

die Waren kommen aus Österreich.

Es kommt aber oft vor,

dass ausländische Waren in Österreich weiter verarbeitet werden.

Auf der Verpackung steht dann, dass die Ware aus Österreich ist,

obwohl sie hier nur weiterverarbeitet wurde.



Diese Täuschungen der Käufer gefallen vielen Leuten nicht.

Es ist auch nicht klar, ob es überhaupt erlaubt ist.

Österreich und andere Länder beschäftigen sich mit dem Problem.

Es gibt aber noch keine Lösung.



In Österreich gibt es verschiedene Zeichen,

die zeigen, woher die Ware kommt

und wie sie hergestellt wurde.



Für das AMA-Gütesiegel gibt es das Gesetz,

dass nur Produkte damit ausgezeichnet werden dürfen,

die aus Österreich kommen.

Bei Fleisch muss das Tier in Österreich

geboren und aufgewachsen sein.

Es muss auch in Österreich geschlachtet werden.



Für Bio-Ware gibt es eine Bio-Vorgabe,

und bestimmte Anforderungen,

damit diese als Bio-Ware verkauft werden darf.

Vorgaben gibt es für die Herstellung

und die Verarbeitung von den Waren.