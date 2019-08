Verschiedene Besichtigungen in ganz Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen, die in Wien leben oder

aufgewachsen sind, wissen oft nicht

viel über die Geschichte von der Stadt.

Es gibt einige Möglichkeiten, mehr von Wien

zu sehen und die Geschichte zu lernen.



Am 22. September 2019 gibt es einen Denkmal-Rundgang.

Denkmäler sind Andenken an berühmte Menschen,

die ein wichtiger Teil von der Geschichte sind.

Denkmäler sind oft aus Stein und stehen

vor Gebäuden oder auf öffentlichen Plätzen.

Der Rundgang findet um 11 Uhr und

14 Uhr statt und kostet nichts.

Der Treffpunkt ist beim Schillerdenkmal im 1. Bezirk.

Am 29. September 2019 werden 270

Gebäude, die denkmal-geschützt sind,

offen für Besichtigungen sein.

Der Grund dafür ist, dass an diesem Tag

der „ Tag des Denkmals“ ist.

Denkmal-Schutz bedeutet, dass zum Beispiel

Gebäude oder Kultur-Denkmäler durch

ein Gesetz geschützt sind.

Der „ Tag des Denkmals“ findet

in ganz Österreich statt.

Mehrere Informationen zu den

geöffneten Denkmälern findet man auf

der Internet-Seite: https://tagdesdenkmals.at/

Auf der Internet-Seite: https://www.wienzufuss.at/

kann man seinen eigenen Spaziergang-Kalender

erstellen und Wege in Wien zum Spazieren finden.

Auf der Internet-Seite stehen auch Informationen

für Menschen mit Behinderungen und wie sie

am sichersten durch Wien kommen.

Bei Vienna Secret kann man bei Besichtigungen

zu verschiedenen Themen mitmachen.

Der Eintritt für die Besichtigungen ist

aber nicht kostenlos.

Die Besichtigungen gibt es in mehreren Sprachen.

Mehr Informationen und auch die Preise für

den Eintritt findet man auf der Internet-Seite:

https://secretvienna.org/de/

Auf der Internet-Seite: http://www.wienguide.at/

kann man ebenfalls Informationen zu

unterschiedlichen Besichtigungen finden.

Wie bei „Vienna Secrets“ muss man aber

auch für den Eintritt bezahlen, wenn man

bei einer Besichtigung mitmachen möchte.