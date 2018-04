Verhüllungs-Verbot: Nur 50 Anzeigen in ganz Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel



Seit der Einführung vom Verhüllungs-Verbot in Österreich

gab es nur 50 Anzeigen.

Das Verhüllungs-Verbot beschreibt ein Gesetz,

dass das Verhüllen vom Gesicht verbietet.

Die meisten Anzeigen gab es in Wien,

9 Anzeigen gab es in Niederösterreich,

in Tirol waren es 6.



Am Anfang vom Verhüllungs-Verbot gab es

einige bewusste Verstöße gegen das Gesetz.

Künstler haben sich damit über das Gesetz lustig gemacht.

Ein Problem war auch,

dass Polizisten nicht wussten,

wie sie die Einhaltung vom Verhüllungs-Verbot kontrollieren sollten.

Die Menschen in Österreich wurden ausführlich

über das Verhüllungs-Verbot informiert.

Außerdem wurden auch andere Länder

über das Verhüllungs-Verbot in Österreich aufgeklärt.

So wissen auch Urlauber aus anderen Ländern,

dass es hier das neue Gesetz gibt.