Verhaltens-Tipps für den Urlaub

Der Verhaltens-Experte Thomas Schäfer-Elmayer

befasst sich mit Verhaltens-Regeln.

Hier sind seine Tipps, wie man sich im Urlaub

am besten verhalten sollte:

Richtige Kleidung

Man sollte Kleidung tragen, in der man sich wohlfühlt

und die keine Falten hat.

Ebenfalls sollte man vorher nachfragen,

was am Urlaubsort für Kleidung getragen wird.

Verhalten im Flugzeug

Wenn man im Flugzeug Platz nimmt,

soll man seinen Nachbarn grüßen.

Man sollte aber nicht fragen,

aus welchem Land der Nachbar kommt

oder aus welchem Grund der Nachbar verreist.

Ist die Strecke kurz, sollte man

nicht unnötig oft spazieren gehen.

Beim Aufstehen sollte man sich nur an der eigenen

Arm- oder Rückenlehne festhalten.

Nach der Landung sollte man warten,

bis die Passagiere vor einem ausgestiegen sind.

Beim Essen

Wenn es mehrere Speisen auf einmal gibt,

sollte man lieber öfter kleinere Mahlzeiten nehmen.

Die Vor- und Hauptspeisen sollte man nicht auf

einem Teller mischen.

Im Zug

Man sollte immer 10 Minuten vor der Abfahrt

am Bahnsteig sein.

Außerdem sollte man seine Sachen nicht im

ganzen Abteil ausbreiten.

Auf dem Schiff

Auf dem Schiff sollte man unbedingt fragen,

was man für eine Art von Kleidung tragen soll.

Außerdem sollte man zum Kapitän höflich sein.

Am Berg

In Österreich spricht man sich am Berg mit „Du“ an.

Spricht man jemanden am Berg mit „Sie“ an,

kann das sogar beleidigend sein.