Verbesserungen bei einigen Straßenbahn-Linien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Noch in diesem Jahr sollen einige Straßenbahnen

bei mehreren Stationen stehenbleiben.

In Zukunft wird Kaiserebersdorf mit 2

Straßenbahn-Linien erreichbar sein.

Kaiserebersdorf befindet sich in

Wien im 11. Bezirk.

Mit der neuen Straßenbahn-Linie 11

soll eine bessere Verbindung

zwischen den Bezirken Simmering

und Favoriten entstehen.

Die Linie 11 soll ab September

die Linie 67 ersetzen.

Sie soll vom Otto-Probst-Platz

nach Kaiserebersdorf fahren.

Außerdem soll die Linie 11 im

stark befahrenen Teil der Quellenstraße,

vom Reumannplatz bis Absberggasse fahren.

Dort fährt sie gleichzeitig mit der Linie 6,

um diese zu entlassen.

Die Straßenbahn-Linie D wird

ebenfalls erweitert.

Sie wird um 2 weitere Stationen bis

zur Absberggasse verlängert.

Die Bewohner von dem Stadt-Teil

sollen dadurch besser zur U-Bahn-Linie

U1 kommen.

Ab Herbst soll die Linie D auf den

neuen Weg unterwegs sein.

Auch die Linie O wird um 4 Stationen

verlängert.