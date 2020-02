Veränderungen durch den Klimawandel, Teil 2

Link zum Original-KURIER-Artikel

Tiere sind wegen den

warmen Temperaturen verwirrt

Manche Tiere, wie Igeln, schlafen den

ganzen Winter über, bis er vorbei ist.

Das nennt man Winterschlaf.

Dadurch, dass es aber früher wärmer draußen

wird, wachen diese Tiere schon früher auf.

Sie denken nämlich, dass schon Frühling ist.

Das ist aber nicht gut,

weil es für die Tiere noch keine Nahrung gibt.

Deswegen besteht die Gefahr,

dass sie verhungern.

Warme Temperaturen

beeinflussen die Landwirtschaft

Dadurch dass es im Winter nicht so kalt ist,

überleben viele Insekten.

Manche Insekten sind für Bauern ein großes Problem.

Sie können nämlich Schäden an

Obstbäumen und Feldern verursachen.

Solche Insekten nennt man Schädlinge.

Wenn viele Schädlinge den Winter überleben,

kann das zu Problemen in der Landwirtschaft führen.