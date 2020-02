Frühling im Februar: Was dieses Wetter mit uns macht

Bei Hasen hat die Wärme einen anderen Effekt: Sie geraten verfrüht in amouröse Stimmung. Laut Pfotenhilfe wurden heuer schon erste Hasenbabys gefunden – normalerweise ist das erst im März der Fall. Für die kleinen Tiere könnte ein neuerlicher Kälteeinbruch den Tod bedeuten.

TIPP: Findet man ein Tier, das Hilfe brauchen könnte, ruft man am besten die Wildtierhotline an. Dort kann man sich informieren, wie man vorgehen soll. Die Findeltiere werden versorgt: 0677/614 25 226 .

Die Umwelt

Die ungewöhnliche Wärme und die länger werdenden Tage lassen auch die Natur erwachen. Erste Krokusse und Frühlingsknotenblumen zieren bereits die Wiesen.

Eher problematisch sehen die milden Temperaturen die Obstbauern und Winzer. Durch den frühen Vegetationsbeginn steigt die Gefahr, dass die Obstbäume Knospen ausbilden und dann doch noch Frost ausgesetzt sind. Die Ernte wäre zerstört, wie es auch in den Jahren 2016 und 2017 in großen Teilen Österreichs war. Damals gab es mehrere Frostnächte von April bis Mai, die zu Millionenschäden in der Landwirtschaft führten. Durch den milden Winter hätten auch viele Schädlinge in den Obstbäumen und Feldern unbeschadet überlebt, hier könnte es zu vermehrten Problemen in der Landwirtschaft kommen.