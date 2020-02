Veränderungen durch den Klimawandel, Teil 1

Link zum Original-KURIER-Artikel

Auf der ganzen Welt wird es wegen

dem Klimawandel immer wärmer.

In diesem Februar ist das Wetter

zum Beispiel schon so, wie im Frühling.

Der Frühling beginnt aber eigentlich erst im März,

also sollte es im Februar noch kühl sein.

Diese Wetterumstellungen haben Vor- und Nachteile:

Viren überleben nicht in der Wärme

Für Viren ist es leichter,

sich im Winter zu verbreiten.

Viren ist die Mehrzahl von Virus.

Viren können die Menschen krank machen.

Viren können aber nur in der Kälte überleben.

Bei warmen Temperaturen können Viren

nicht überleben und sterben ab.

Das heißt, bestimmte Viren wird es

bei uns in Zukunft seltener geben.

Es gibt mehr Zecken

Durch die warmen Temperaturen

gibt es mehr Zecken in der Natur.

Zecken sind kleine Tiere, die sich im hohen Gras

und in dichten Büschen aufhalten.

Zecken beißen Menschen und Tiere wegen ihrem Blut.

Sie ernähren sich davon.

Manche Zecken übertragen schlimme Krankheiten.

Deswegen sind sie besonders gefährlich.

Zecken sollte es bei uns eigentlich nur

zwischen März und Oktober geben.

Durch den Klimawandel sind sie

aber bereits das ganze Jahr über aktiv.