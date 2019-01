USA: Vermisster Bub sagt, ein Bär hat ihn beschützt

Link zum Original-KURIER-Artikel



In den USA wurde ein 3-jähriger Bub

2 Nächte lang vermisst.

Das Kind wurde am 24. Jänner

im Wald wiedergefunden.

Das Kind ist am 22. Jänner

aus dem Garten seiner Großmutter verschwunden.

Die Familie hat das Kind als vermisst gemeldet.

2 Tage hat der Bub bei sehr kaltem Wetter

und Regen im Wald verbracht.

Der Bub erzählte, dass ihm ein Bär

im Wald beigestanden hat.

Der Bub meinte, dass der Bär sein Freund war.

Am ersten Tag musste die Suche nach dem Kind

wegen dem schlechten Wetter unterbrochen werden.

Am Tag danach wurden viele Polizisten

in den Wald geschickt.

Helikopter, Hunde und Freiwillige

haben bei der Suche geholfen.

Am Donnerstag wurde das Kind,

gefunden, obwohl es sehr stark geregnet hat.

Die Retter mussten durch

überschwemmte Waldgebiete gehen,

um das Kind zu befreien.

Das Kind hatte einige Kratzer.

Es ist unklar, ob es wirklich stimmt,

dass ein Bär bei dem Kind war.

Es wäre aber möglich.

Der amerikanische Schwarzbär lebt

nämlich in diesem Gebiet.