USA: Tier- und Pflanzenschutz-Gesetz wurde geändert

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 12. August hat die Regierung von USA,

ein wichtiges Tier- und Pflanzenschutz-Gesetz geändert.

In Zukunft sollen gefährdete Tier- und Pflanzen-Arten

in den USA nicht mehr genauso geschützt sein

wie bedrohte Tier- und Pflanzen-Arten.

Außerdem soll es in Zukunft wichtiger sein,

ob es gut für die Wirtschaft von den USA ist,

wenn die Tier- oder Pflanzen-Arten als gefährdet

oder bedroht eingeschätzt werden.

Ab September 2019 soll das geänderte Gesetz gelten.

Umweltschützer in den USA finden die Änderungen nicht gut.

Die älteste Naturschutz-Organisation der USA,

„ Sierra Club“, glaubt, dass der Regierung

die Wirtschaft wichtiger als die Natur ist.

Derzeit sind mehr als 2 000 Tier- und Pflanzen-Arten

in den USA bedroht oder gefährdet.

Wenn in Zukunft weniger Tier- und Pflanzen-Arten

als gefährdet gelten, können diese Arten

schneller vom Aussterben bedroht sein.