USA: Supermärkte verbieten das sichtbare Tragen von Waffen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mehrere Supermärkte von „ Walmart“ in den USA,

beschlossen ein Verbot.

Walmart hat in den USA mehr als 4 000 Supermärkte.

In einigen Walmart-Geschäften

kann man nicht nur Lebensmittel kaufen,

sondern auch Waffen, Munition und Zubehör für Waffen.

Waffen werden mit Munition geladen,

zum Beispiel mit Patronen.

Diese Patronen werden aus der Waffe geschossen,

wenn abgefeuert wird.



In Zukunft ist es Walmart-Kunden verboten,

ihre Waffen im Supermarkt sichtbar zu tragen.

Walmart-Kunden dürfen ihre Waffe

aber weiterhin verdeckt unter der Kleidung tragen.

Walmart wird in Zukunft weniger Waffen verkaufen.

Außerdem wird bei Walmart auch

bald keine Munition mehr für Waffen verkauft.

Das sagte der Chef von Walmart.

In den vergangenen Monaten

gab es 2 Schießereien,

in verschiedenen Walmart-Supermärkten.

Dabei sind 22 Menschen gestorben.

Die Verbote sind eine Reaktion

auf die Schießereien.



Weitere Supermärkte und Apotheken

verbieten ihren Kunden,

ihre Waffen im Geschäft sichtbar zu tragen.

Die amerikanische Waffen-Organisation

„ National Rifle Association“ findet das Verbot nicht gut.

Die Organisation ist der Meinung,

dass die Menschen in den USA das Recht haben,

ihre Waffen sichtbar zu tragen.

Sie denken, dass die Kunden durch die Verbote

lieber in anderen Geschäften einkaufen werden.