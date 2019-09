US-Supermärkte verbieten offenes Tragen von Waffen

Wer im US-Bundesstaat Alaska eine Handfeuerwaffe kaufen möchte, braucht dafür nur in den Supermarkt zu gehen. Beim Einzelhandelsriesen Walmart wird man schnell fündig: Von der Handfeuerwaffe bis hin zu Munition für Sturmgewehrmagazine mit großer Kapazität gibt es alles, was des Waffenfreundes Herz freudig springen lässt. Noch. Denn der Einzelhandelsriese will sein Waffenangebot in seinen mehr als 4.000 Läden nach den jüngsten Massakern in den USA weiter einschränken.

Auch der Verkauf von Munition soll nach Abverkauf der Lagerbestände eingestellt werden, verkündete Walmart-Chef Doug McMillon zu Beginn der Woche. Darüber hinaus will der Konzern nicht mehr, dass Waffen offen in seinen Geschäften getragen werden. Immer häufiger sei es zu Vorfällen gekommen, bei denen Mitarbeiter oder Kunden verängstigt gewesen seien. Filialen mussten vorsorglich evakuiert und die Polizei verständigt werden. "Diese Vorfälle sind besorgniserregend und wir würden sie gerne vermeiden." Zudem sollen Handfeuerwaffen künftig auch in Alaska nicht mehr verkauft werden - dem einzigen US-Bundesstaat, wo Walmart dies bisher noch tut.