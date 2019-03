USA: Präsident Trump bekommt 1 Milliarde Dollar für Grenz-Mauer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 25. März wurde vom Verteidigungs-Ministerium

bekanntgegeben, dass Donald Trump,

1 Milliarde Dollar für seine Grenz-Mauer bekommt.

Donald Trump ist der Präsident der USA.

Donald Trump möchte eine Grenz-Mauer

zwischen den USA und Mexiko bauen.

Er ist der Meinung,

dass so eine Grenz-Mauer notwendig ist.

Trump meint, dass mexikanische Verbrecher,

unerlaubt über die Grenze aus Mexiko, in die USA kommen.

Das soll die Mauer verhindern.

Das Verteidigungs-Ministerium von den USA

ist für alle Bereiche der Landesverteidigung zuständig.

Es ist zum Beispiel für die Ausbildung, Finanzierung

und Ausrüstung vom Militär verantwortlich.

Mit dem Geld lässt Präsident Trump eine

91 Kilometer lange Grenz-Mauer bauen.

Die Grenz-Mauer soll durch

die Stadt El Paso in Texas führen.

Texas ist ein Bundesstaat in den USA.

Texas grenzt im Süden an Mexiko.