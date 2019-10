USA: Keine Wirtschafts-Strafen mehr gegen die Türkei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem hat die Türkei begonnen,

im Syrienkrieg mitzukämpfen.

Die USA fanden das nicht gut.

Deshalb haben sie Wirtschafts-Strafen

gegen die Türkei beschlossen.

Am 17. Oktober einigten sich die USA mit der Türkei

auf eine Waffenruhe in Nordsyrien.

Die Türkei hat angekündigt,

dass die Waffenruhe längere Zeit

eingehalten werden soll.

Eine Waffenruhe ist eine Kampfpause,

die aus verschiedenen Gründen vereinbart werden kann.

Am 23. Oktober beschlossen die USA deswegen,

dass die Wirtschafts-Strafen gegen die Türkei

wieder aufgehoben werden.