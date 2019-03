USA: Für Schüler in New York gibt es bald jeden Montag vegetarisches Essen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bill de Blasio ist der Bürgermeister von New York.

De Blasio gab bekannt, dass es für alle Schüler in New York,

ab September, jeden Montag vegetarisches Essen

in der Schul-Kantine geben wird.

Vegetarisch bedeutet, ohne Fleisch und ohne Fisch.

New York ist eine sehr große Stadt in Nordamerika.

Bürgermeister de Blasio möchte dadurch die Gesundheit

der Menschen verbessern und die Umwelt schonen.

Seit fast einem Jahr gibt es schon an 15 Schulen in New York

jeden Montag nur vegetarisches Frühstück und Mittagessen.

Dieses Programm soll es in Zukunft in ganz New York geben.

Auch im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien

gibt es vegetarisches Essen in vielen Schulen.

In Kalifornien gibt es sogar ein Gesetz.

Dieses Gesetz legt fest, dass es in Schul-Kantinen

immer ein vegetarisches Essen zu Auswahl geben muss.