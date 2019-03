USA: Frau bringt 6 Kinder an einem Tag zur Welt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Thelma Chiaka wohnt in der Stadt Houston im

amerikanischen Bundesstaat Texas.

Sie war mit Sechslingen schwanger.

Chiaka brachte am 15. März alle 6 Kinder zur Welt.

Sie bekam 2 Mädchen und 4 Buben.

Es kommt nur sehr selten vor,

dass Frauen 6 Kinder an einem Tag zur Welt bringen.

Die Ärzte freuen sich sehr, dass Thelma Chiaka ihre 4 Söhne

und 2 Töchter in ihrem Krankenhaus zur Welt gebracht hat.

Ärzte vom Krankenhaus meinten, dass es den Babys gut geht.

Die Babys werden derzeit untersucht.

Auch Thelma Chiaka geht es gut.