USA: Chicago wählt 1. Bürgermeisterin mit dunkler Hautfarbe

Ende Februar war die 1. Runde

der Bürgermeister-Wahlen in Chicago.

Chicago ist eine sehr große Stadt in den USA.

Ein Bürgermeister ist der politische Chef von einem Ort.



In der 1. Runde der Bürgermeister-Wahlen

bekam niemand genug Stimmen.

Die meisten Stimmen bekamen die zwei Frauen

Lori Lightfoot und Toni Preckwinkle.

Deswegen gab es am 2. April eine Stichwahl

zwischen Lori Lightfoot und Toni Preckwinkle.

Bei einer Stichwahl wird zwischen 2 Kandidaten gewählt.

Wer die meisten Stimmen bekommt, hat gewonnen.

Lori Lightfoot und Toni Preckwinkle

gehören beide zur Demokratischen Partei.

Die Demokratische Partei ist eine wichtige

politische Partei in den USA.

Bei der Stichwahl bekam Lightfoot

ungefähr 74 Prozent der Stimmen.

Sie hat die Stichwahl damit gewonnen.

Lori Lightfoot ist die 1. afroamerikanische Bürgermeisterin.

Sie ist auch die 1. Bürgermeisterin,

die offen homosexuell lebt und mit einer Frau verheiratet ist.

Afro-Amerikaner sind amerikanische Staatsbürger mit

dunkler Hautfarbe, die Vorfahren aus Afrika haben.

Homosexuelle sind Männer, die Männer lieben

und Frauen, die Frauen lieben.

Lori Lightfoot übernimmt am 20. Mai

offiziell ihr Amt als Bürgermeisterin.

Sie möchte gegen die Waffengewalt und gegen die

weit verbreitete Korruption in Chicago kämpfen.

Korruption bedeutet, dass eine Person

ihren Beruf oder ihr Amt dafür benutzt,

um Vorteile zu haben.

Lori Lightfoot setzt sich auch für bessere

Lebensbedingungen in den Gebieten ein,

wo vor allem Menschen mit dunkler Hautfarbe leben.

Diese Gebiete sind meist in einem schlechten Zustand.

Lightfoot will auch Verbesserungen bei der Polizei.

Im Jahr 2018 wurden in Chicago mehr

als 500 Menschen erschossen.

Das ist mehr als in jeder anderen Stadt in den USA.