USA beschließen Wirtschafts-Strafen gegen die Türkei

Seit dem Jahr 2011 ist im Land Syrien Krieg.

Dort kämpfen verschiedene Gruppen gegeneinander,

eine davon ist die kurdische Militärgruppe.

Am 9. Oktober begann die Türkei mit einem

Militär-Angriff auf kurdische Militärgruppen.

Donald Trump findet den Militär-Angriff nicht gut.

Er hat bis zu dem Angriff die kurdischen

Militärgruppen unterstützt.

Trump wird vorgeworfen,

dass er die kurdischen Militärgruppen

nicht mehr unterstützt.

Trump sieht das nicht so.

Am 14. Oktober beschloss er Wirtschafts-Strafen

gegen die Türkei.

Das kann der Wirtschaft von der Türkei schaden.

Trump will die Türkei so dazu bringen,

mit dem Militär-Angriff aufzuhören.

Auch die EU-Länder finden

den Militär-Angriff nicht gut.