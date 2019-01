USA: Baby war bei Geburt 6,5 Kilogramm schwer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine Frau aus den USA hat

ein 6,5 Kilogramm schweres Baby

auf die Welt gebracht.

Der Bub heißt Ali Medlock.

Er wog bei seiner Geburt doppelt so viel,

wie normale Babys.

Ali ist somit das schwerste Baby in den USA.

Seine Eltern fanden sein Gewicht aber nicht schlimm.

Alis Mutter, Jennifer sagte:

„Es ist egal, wie schwer er ist, ich bin so glücklich“.

Das hohe Gewicht hat für Ali

aber auch Nachteile.

Seine erste Woche verbrachte

das Baby auf einer Intensivstation.

Ali hatte nämlich einen zu niedrigen Blutzucker

und nur wenige Blutplättchen.

Inzwischen ist das Baby aber

zuhause bei seiner Familie.

Die Mutter von Ali wusste zuerst gar nicht,

ob sie überhaupt Kinder bekommen kann.

Sie hat nämlich eine Hormonstörung.

Bei einer Hormonstörung ist es für Frauen

schwerer, Kinder zu bekommen.

Ali ist aber schon das zweite Kind von Jennifer.

Ihr erstes Kind heißt Annabelle.

Sie kam mit der Hilfe einer

Fruchtbarkeits-Behandlung auf die Welt.

Durch eine Fruchtbarkeits-Behandlung

versuchen Eltern, ein Kind

auf natürlichem Weg zu bekommen.

Bei der Behandlung bekommt die Frau

zusätzliche Hormone, um schwanger zu werden.

Für das zweite Kind wollten die Eltern wieder

eine Fruchtbarkeits-Behandlung.

Beim zweiten Mal wurde Jennifer aber

ohne Hilfe schwanger.