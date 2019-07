Ursula von der Leyen wird neue EU-Kommissions-Präsidentin

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 16. Juli wählten die Politiker im EU-Parlament

Ursula von der Leyen zur neuen

EU-Kommissions-Präsidentin.

Im EU-Parlament werden die Gesetze

für die Mitglieds-Länder

der Europäischen Union beschlossen.

Die Europäische Union wird auch EU genannt.

Sie ist eine Gruppe von Ländern in Europa,

die zusammenarbeiten.



Von der Leyen ist die 1. EU-Kommissions-Präsidentin.

Davor gab es nur männliche EU-Kommissions-Präsidenten.

Die EU-Kommission ist dafür zuständig,

dass die Gesetze der EU

in den Mitglieds-Ländern umgesetzt werden.

Ursula von der Leyen schaffte die notwendige Mehrheit

der Stimmen nur knapp.

Wenn sie 10 Stimmen weniger bekommen hätte,

hätte sie die Mehrheit nicht geschafft.

Am 1. November übernimmt Ursula von der Leyen

offiziell das Amt als EU-Kommissions-Präsidentin.

Sie übernimmt das Amt von Jean-Claude Juncker,

der bisher Präsident von der EU-Kommission war.

Vom Jahr 2013 bis zum Jahr 2019

war Ursula von der Leyen

Verteidigungs-Ministerin von Deutschland.