Untersuchung hat ergeben: Menschen haben weniger Sex

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Großbritannien hat man

bei einer Untersuchung festgestellt,

dass weniger als die Hälfte der Briten

noch 1 Mal pro Woche Sex hat.

Für die Untersuchung hat man die Daten

von über 34 000 Männer und Frauen

zwischen 16 und 44 Jahren überprüft.

Bei der Untersuchung wurden Menschen

zu vaginalem, analem oder oralem Sex befragt.

Dabei spielte es keine Rolle, ob der Partner

vom gleichen oder vom anderen Geschlecht war.

Männer und Frauen, denen es gesundheitlich

besser ging, hatten mehr Sex,

so wie Menschen mit hohen Einkommen

und Menschen die viel gearbeitet haben.



Bei der Befragung stellte man fest,

dass die Menschen in den vergangen Jahren

immer weniger Sex hatten.

Dort wo Menschen sich mehr mit

dem Internet beschäftigen,

da ist der Sex zurückgegangen.

Am meisten betroffen sind Frauen

und Männer im mittleren Lebensalter.

Sie müssen sich oft um Arbeit, Kinder-Betreuung

und die Pflege von älteren Familien-Mitglieder kümmern.

Das bedeutet viel Stress und wenig Zeit.

Die Personen, die am wenigsten Sex hatten,

waren gleichzeitig diejenigen,

die sich mehr Sex wünschten.



Sex ist nicht das wichtigste:



Frauen haben ein Recht darauf Sex zu haben,

wenn sie Lust haben und nicht nur weil

es der Partner gerne möchte.

Wenig Sex zu haben, ist nicht immer schlecht.

Das kann für die befragten Menschen,

die nur wenig oder nicht so viel Sex haben,

ein Trost sein.

Wichtig ist nicht, wie oft Menschen Sex haben,

sondern ob es für sie selber überhaupt wichtig ist.