Unterstützung für arbeitslose Menschen

In Wien sind viele ältere Menschen arbeitslos.

Mit Unterstützungs-Angeboten kann das geändert werden.

Es gibt zum Beispiel Übungs-Arbeitsplätze und Jobmessen

für ältere Menschen.

Die Firma itworks unterstützt und fördert Menschen,

die schon länger arbeitslos sind.

Itworks arbeitet auch mit Firmen zusammen,

zum Beispiel mit der Firma „ Tauber Brötchen Manufaktur“.

Die Firma Tauber nimmt oft über 50-jährige Menschen auf.

Die Personal-Verantwortliche der Firma Tauber meint,

dass ältere Mitarbeiter zuverlässiger sind

und länger bei einer Firma bleiben.



Vor kurzem startete die Stadt Wien die Aktion „joboffensive50plus“.

Das ist auch eine Unterstützung für ältere arbeitslose Menschen.

Bei der Aktion können 500 arbeitslose Menschen,

die über 50 Jahre alt sind, wieder eine Arbeit

für eine bestimmte Zeit finden.

So können sich diese Menschen wieder

an das Arbeiten gewöhnen.

Die Aktion geht bis zum Ende vom Jahr 2020.

Es wurden bereits 1 800 freie Stellen

von 65 Organisationen gemeldet.