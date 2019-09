Mehr Perspektiven für Langzeitarbeitslose

Zwei ganz normale Supermärkte und doch anders: In Wien-Favoriten betreibt Spar in Kooperation mit der Caritas und dem AMS Wien zwei Filialen mit „sozialem Mehrwert“. Die Märkte bieten so genannte Transitarbeitsplätze für langzeitarbeitslose Frauen und Männer. Diese durchlaufen in sechs Monaten möglichst alle Bereiche in der Filiale – über Kassa über Feinkost bis zur Regalbetreuung, um danach im Idealfall in ein reguläres Dienstverhältnis im Handel zu wechseln.

Spar-Vertriebsleiter Wolfgang Helm zieht eine positive Zwischenbilanz: „Von 105 übernommenen Mitarbeitern sind noch 75 in einem Dienstverhältnis bei uns, drei haben inzwischen Führungspositionen.“ Spar ist nur ein Beispiel von einer gelungenen Kooperation zwischen sozialer Einrichtung und regulärem Betrieb im Kampf gegen die steigende Langzeitarbeitslosigkeit bei Älteren. Ein noch besserer Schulterschluss ist das Ziel der Wiener „ Jobmesse Perspektive“, die am Dienstag zum zehnten Mal stattfand. Bei der Messe im Wiener Rathaus können sich Arbeitslose über die diversen Unterstützungsmaßnahmen informieren.