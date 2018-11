unten: Menschen erzählen darüber, wie es ist, arm zu sein

Link zum Original-KURIER-Artikel

434 000 Menschen in Österreich

sind laut der Caritas arm.

208 000 Männer und Frauen in Österreich

können ihre Wohnung über den Winter nicht warm halten.

15 000 Menschen sind in Österreich obdachlos.

Das heißt, sie haben gar keine Wohnung.

Am stärksten davon betroffen,

sind Familien mit mehreren Kindern,

alleinerziehende Mütter

und Menschen mit Migrations-Hintergrund.

Menschen mit Migrations-Hintergrund,

haben Familien-Vorfahren aus dem Ausland

oder kommen selbst aus dem Ausland.

Arme Leute fühlen sich oft unsicher.

Für sie ist arm sein, auch eine psychische Belastung.

Obdachlose fühlen sich oft von den Menschen ausgegrenzt

und ziehen sich von der Gesellschaft zurück.



Menschen berichten über ihre Erfahrungen

Der deutsche Journalist Christian Baron,

schrieb über die Diskriminierung,

von der er als Kind selbst betroffen war.

Diskriminierung heißt, dass Menschen besonders häufig ,

zum Beispiel wegen ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe,

ihrer Herkunft, ihrer Religion, wegen Armut

oder wegen ihrem Alter ausgegrenzt werden.



Früher ließ sogar ein Mitarbeiter vom Jugendamt

diskriminierende Sprüche über Barons Familie fallen.

Er sagte zum Beispiel, dass die Armen

selber daran Schuld sind, dass sie arm sind.

Christian Baron rief auch andere Menschen dazu auf,

unter dem Hashtag #unten, ihre Geschichten zu erzählen.

Ein Hashtag ist ein Stichwort, das zeigt,

dass ein Beitrag im Internet

zu einem bestimmten Thema gehört.

Er möchte damit die Diskriminierung öffentlich machen,

unter der arme Menschen täglich leiden.

Nach kurzer Zeit haben bereits Tausende Internet-Nutzer,

ihre schlechten Erfahrungen im Internet geteilt.