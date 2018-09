UNO prüft Einhaltung der Menschenrechte in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 10. September hat die neue UNO-Menschenrechts-Kommissarin

Michelle Bachelet ihre 1. Rede gehalten.

Sie sagte, dass sie den Schutz von Flüchtlingen in Österreich

und Italien überprüfen lassen will.

Ein Menschenrechts-Kommissarin hat die Aufgabe,

sich für den Schutz der Menschenrechte in Europa einzusetzen.

Die UNO sind die Vereinten Nationen.

Das ist ein Zusammenschluss von 193 Mitgliedsländern.

Das Ziel der Vereinten Nationen ist es, den Frieden

und die Menschenrechte zu sichern.

Bachelet will den Umgang mit Flüchtlingen in Österreich

von einem UNO-Team überprüfen lassen.

Flüchtlinge können nicht in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden,

ohne dass vorher überprüft wird, ob es dort sicher ist.

Bachelet sprach auch über die Situation der Flüchtlinge in Italien.

Sie ist besorgt darüber, dass es in Italien mehr Gewalt

und Rassismus gegenüber Flüchtlingen gibt.

Bei Rassismus werden Menschen wegen ihrer

Herkunft oder ihrem Aussehen ausgegrenzt oder sogar vertrieben.

Bachelet findet es auch nicht gut, dass die Regierung in Italien

Rettungs-Schiffe mit Flüchtlingen nicht in ihren Häfen anlegen lässt.

Bachelet sprach auch darüber, dass in Deutschland

öfter Menschen aus dem Ausland beschimpft werden.

Sie meint, dass man dafür sorgen muss, dass Flüchtlinge

sicher mit einem Rettungs-Schiff nach Europa kommen.

Länder sollen stärker zusammenarbeiten, weil Frieden für alle gut ist.

Sebastian Kurz ist der österreichische Regierungs-Chef.

Er meinte, dass die Überprüfung eine Chance ist,

Vorurteile und falsche Informationen über Österreich

zu korrigieren.

Kurz sagte auch, dass das Leben für Flüchtlinge in Österreich

so gut ist wie in kaum einem Land in der Welt.

Er sagte auch, dass die Prüfer der UNO feststellen werden,

dass Österreich nach Schweden die meisten Flüchtlinge aufnimmt.