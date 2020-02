Ungarn nimmt nur noch wenige Flüchtlinge auf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Land Ungarn bekamen im Jahr 2019

nur 60 Flüchtlinge Asyl.

Asyl bedeutet, dass man in einem fremden Land bleiben darf,

weil man in seinem Heimatland in Gefahr ist.

Im Jahr 2018 bekamen noch

367 Flüchtlinge Asyl in Ungarn.

Die Regierung von Viktor Orban möchte

keine Flüchtlinge aufnehmen.

Ungarn, wie auch die Länder Polen und Tschechien,

weigern sich, die EU-Regeln zur Verteilung von

Flüchtlingen umzusetzen.

Flüchtlinge können nur in 2 Zentren an der

Landes-Grenze vor Ungarn Asyl beantragen.

Es dauert oft Monate oder sogar Jahre,

bis Flüchtlinge einen Antrag auf Asyl stellen können.

Außerdem hat Ungarn keine

eigene Asyl-Behörde mehr.

Die Asyl-Behörde wurde umbenannt und

ist seit Juli 2019 ein Teil der ungarischen Polizei.