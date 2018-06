Ungarn: Geplantes Gesetz macht es schwer, Flüchtlingen zu helfen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Premier-Minister von Ungarn, Viktor Orban,

hat ein neues Gesetz geplant.

Das Gesetz muss noch

im ungarischen Parlament beschlossen werden.

In einem Parlament werden geplante Gesetze

besprochen und beschlossen.

Das geplante Gesetz heißt "Stop-Soros-Gesetz".

Der Name "Stop Soros"

bezieht sich auf den amerikanischen Milliardär George Soros,

der viele Hilfs-Organisationen unterstützt.

Viktor Orban beschuldigt ihn,

zu viele Flüchtlinge nach Europa zu holen.

Menschen in Ungarn, die Flüchtlingen aus dem Ausland helfen,

könnten durch das Gesetz bis zu 1 Jahr ins Gefängnis müssen.

Viele Menschenrechts-Organisationen

finden das geplante Gesetz nicht gut.

Sie meinen, dass das Gesetz ein direkter Angriff

auf die Mitarbeiter der Hilfs-Organisationen in Ungarn ist.

Die Hilfs-Organisation haben vor,

trotzdem den Flüchtlingen in Ungarn zu helfen.

Allgemein versucht die Regierung von Orban,

Angst und Unsicherheit zu verbreiten,

heißt es von den Organisationen.

Besonders schlimm finden sie die Drohung,

dass auch das Verteilen von Informations-Blättern

an Flüchtlinge verboten werden soll.