Unfälle bei Kindern passieren meistens zu Hause

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer wieder kommt es bei Kindern

zu einem Unfall zu Hause.

Durch bestimmte Maßnahmen kann

man Kinder vor Unfällen schützen.



Die häufigsten Unfälle im Haushalt passieren,

wenn Kinder stürzen oder sich verbrennen.

Kinder rutschen aber auch oft aus oder stolpern

oder haben Unfälle mit Kabeln und Schnüren.

Die meisten Kinder sterben durch Ertrinken.



Stürze:



Durch Stürze aus der Höhe kommt es bei

kleinen Kindern häufig zu einem Unfall.

Meistens stürzen Kinder aus dem Bett

oder sogar vom Wickeltisch.

Das ist gefährlich und kann zu

Verletzungen am Kopf führen.

Daher sollte man Babys vor allem

auf dem Wickeltisch nicht alleine lassen.



Verbrennungen:



Ungefähr 2700 Kinder verletzen sich

jährlich durch Verbrennungen.

Wenn man kocht, sollte man möglichst

die hinteren Herdplatten verwenden.

So ist die Gefahr geringer,

dass sich Kinder verletzen.



Ausrutschen und Stolpern:



Sehr viele Kinder verletzen sich,

indem sie ausrutschen oder stolpern.

Sie sind oft zu schnell unterwegs.

Man sollte einen Teppich haben,

der nicht wegrutschen kann.

Außerdem sollten Kinder Hausschuhe

mit rutsch-fester Sohle anziehen.

Wenn es in der Wohnung Dinge aus Glas gibt,

sollten die Eltern darauf achten,

dass es sich um Sicherheits-Glas handelt.

Sicherheits-Glas ist ein Glas, dass sehr stabil ist.

Große Fenster, Terrassen oder Balkontüren

können auch Aufkleber haben,

damit Kleinkinder das Glas bemerken,

wenn sie sich durch die Wohnung bewegen.



Ertrinken:



Wer einen Garten mit einem Pool oder Teich hat,

muss immer auf das Kind schauen

und wissen, wo es ist.

Man kann den Pool und den Teich außerdem

auch mit einem Zaun schützen

oder einem Alarm sichern.

So kann man verhindern,

dass das Kind ertrinkt.



Kabel und Schnüre:



In der Nähe von Kindern sollten keine Dinge sein,

an denen sie ziehen können.

Das betrifft zum Beispiel die Kabel

von Elektro-Geräten oder Tischtücher.

Kinder finden Kabel sehr interessant,

das kann aber gefährlich für sie sein.



Man kann Unfälle bei Kindern nicht immer verhindern.

Aber mit bestimmten Maßnahmen

kann man das Risiko verringern,

dass es zu einem Unfall kommt.

Unter bewusst-sicher-zuhause.at können Eltern prüfen,

ob ihre Wohnung für Kinder geeignet ist.