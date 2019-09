Umfrage zeigt: Viele Arbeitnehmer leiden unter dem 12-Stunden-Tag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Arbeiterkammer hat eine Umfrage gemacht.

Dafür wurden 1 000 Wiener Arbeitnehmer befragt.

Die Arbeiterkammer setzt sich für die Rechte

von Arbeitnehmern in Österreich ein.

Arbeitnehmer sind alle Personen,

die bei einer Firma angestellt sind.

Fast jeder 3. Arbeitnehmer

arbeitet 12 Stunden am Tag.

Mehr als die Hälfte der Befragten gab an,

unter der langen Arbeitszeit zu leiden.

Es gab sogar Fälle,

wo die 12 Stunden überschritten wurden.

Im schlimmsten Fall arbeiteten manche

91 Stunden in der Woche

und 18 Stunden am Tag.

In einigen Firmen arbeiten die Mitarbeiter

12 Stunden am Tag, die zusätzlichen Stunden

werden aber nicht bezahlt.

Das sagt die Präsidentin der Arbeiterkammer,

Renate Anderl.

Im Durchschnitt arbeiten Vollzeit-Arbeitnehmer

41,2 Stunden pro Woche.

43 Millionen Überstunden und Mehrstunden

werden nicht bezahlt.

Das ist insgesamt 1 Milliarde Euro im Jahr.

Renate Anderl ist dafür,

dass die Arbeitszeit wieder verkürzt wird.