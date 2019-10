Umfrage: Was jungen Menschen in Österreich wichtig ist

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bernhard Heinzlmaier ist ein Jugend-Forscher.

Im Jahr 2019 befragte er junge Menschen in Österreich,

was ihnen wichtig ist.

Heinzlmaier befragte junge Menschen im Alter zwischen

16 und 29 Jahren.

Dabei stellte Heinzlmaier fest, dass für mehr als

die Hälfte der jungen Menschen die Familie

am wichtigsten ist.

Genügend Freizeit und Freunde zu haben ist den

jungen Menschen aber auch sehr wichtig.

Am wenigsten wichtig sind jungen Menschen

die Themen Arbeit, Politik und Religion.

Der Forscher Bernhard Heinzlmaier befragte

die Teilnehmer auch zu ihrer Internet-Nutzung.

Ein großer Teil nutzt die Internetseite „ Instagram“.

Das ist eine Internetseite,

auf der Bilder veröffentlicht werden.

Das zeigt, dass bei der Internet-Nutzung Bilder für

junge Menschen wichtiger sind als Text-Beiträge.