Umfrage: Mehrheit der Österreicher will, dass Flüchtlinge ihre Lehre beenden dürfen

Es gab eine Umfrage mit 503 Menschen in Österreich

zur Lehre von Flüchtlingen.

Die österreichische Regierung hat vor kurzem beschlossen,

dass Flüchtlinge auch während einer Lehre in ihr Heimatland

zurückgeschickt werden können.

Das war früher nicht so.

Teilnehmer der Umfrage mussten beantworten,

ob sie wollen, dass Flüchtlinge eine begonnene Lehre

beenden dürfen oder nicht.

Die Lehre ist eine Form der Ausbildung für Jugendliche

in Österreich.

Eine Lehre dauert 2 bis 4 Jahre und besteht aus dem Arbeiten

in der Firma und dem Unterricht in der Berufsschule.

Die Umfrage hat ergeben, dass die Hälfte der Österreicher

dafür ist, dass Flüchtlinge ihre Lehre beenden sollten.

Auch ein Teil der ÖVP-Wähler ist dafür,

dass die Flüchtlinge ihre Lehre beenden dürfen

und nicht währenddessen nachhause geschickt werden.

FPÖ-Wähler sind dafür, dass die Flüchtlinge auch

während ihrer Lehre zurückgeschickt werden können.