Umfrage: Kellner sind am unglücklichsten mit ihrem Job

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gab in Österreich eine Umfrage zum Thema

Zufriedenheit mit dem Job.

Stress oder auch schlechte Bezahlung sind

die häufigsten Gründe,

warum Menschen ihren Job wechseln wollen.

Laut der Umfrage sind Kellner in Österreich

am unglücklichsten mit ihrem Job.

Regalbetreuer und Sozialarbeiter sind

auch oft unzufrieden.

Am glücklichsten sind Bankmitarbeiter in Österreich.

Auch Polizisten und Pfleger sind mit ihren Jobs oft zufrieden.

Pfleger sind mit ihrem Job zufrieden, weil sie das Gefühl haben,

etwas Gutes für anderen Menschen zu tun.

Sehr wenig gebildete Menschen und

sehr gut gebildete Menschen wechseln oft ihren Job.

Auch junge Menschen wollen häufiger ihren Job wechseln.

Im Burgenland wollen die wenigsten Menschen

ihren Job wechseln.

In Wien, Salzburg und Vorarlberg wollen hingegen

viele Menschen ihren Job wechseln.