Ukraine: Riesiges Militärlager explodiert

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Ukraine hat es in einem sehr großen

Militärlager gebrannt.

Dort war sehr viel Sprengstoff und Patronen

für Waffen gelagert.

Durch den Brand gab es eine große Explosion.

Einige Wohnhäuser fingen an zu brennen,

das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

2 Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Mehr als 30 000 Menschen wurden mit Bussen

in Sicherheit gebracht.

Sie wurden in Schulgebäude untergebracht.

Wegen der Explosion haben sich Züge verspätet

und ein Flughafen wurde geschlossen.

Über dem Gebiet durften keine Flugzeuge fliegen.

Der Präsident von der Ukraine Petro Poroschenko

hatte deswegen eine Besprechung mit den

Sicherheits-Beauftragten von der Regierung.

Bei den Löscharbeiten waren 700 Feuerwehrleute,

Polizisten und Soldaten im Einsatz.

Heuer im März gab es bereits einen

ähnlichen Vorfall in einem ukrainischen Waffenlager.

Der Grund für das Feuer konnte nicht

vollständig geklärt werden.

Die ukrainische Regierung glaubt, dass jemand absichtlich

ein Feuer gelegt hat.

In der Ukraine gibt es nämlich schon längere Zeit Krieg.