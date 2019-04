Ukraine: Komiker ist neuer Präsident

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Ukraine fanden die Präsidentschafts-Wahlen statt.

In der 1. Runde der Präsidentschafts-Wahlen

bekam keiner der Kandidaten genug Stimmen.

Deswegen gab es am 21. April eine Stichwahl

zwischen dem Komiker Wolodymyr Selenskyj und

dem bisherigen Präsidenten der Ukraine Petro Poroschenko.

Bei einer Stichwahl wird zwischen 2 Kandidaten gewählt.

Wer die meisten Stimmen bekommt, hat gewonnen.

Selenskyj bekam 73 Prozent der Stimmen.

Er hat die Wahl damit gewonnen.

Wolodymyr Selenskyj ist der 1. Präsident der Ukraine,

der kein Politiker ist.

Selenskyj war nämlich bisher Komiker und Schauspieler.

Er spielte in der ukrainischen Fernseh-Serie

„Diener des Volkes“ mit.

Darin spielte er einen Lehrer,

der plötzlich Präsident der Ukraine wird.

Der Präsident in der Ukraine hat viel Macht.

Er schlägt zum Beispiel dem Parlament vor,

wer Regierungs-Chef werden soll.

Er kann unter bestimmten Voraussetzungen auch

das Parlament auflösen.

Im Parlament werden wichtige politische

Entscheidungen und Gesetze beschlossen.

Wolodymyr Selenskyj übernimmt am 3. Juni

offiziell sein Amt als Präsident der Ukraine.

Er möchte, dass es den Menschen

in der Ukraine besser geht.

Die Ukraine ist das ärmste Land in Europa.