Turteltaube ist der Vogel des Jahres 2020

Die Turteltaube wurde zum

Vogel des Jahres 2020 gewählt.

Es gibt immer weniger Turteltauben in Österreich.

Zurzeit brüten in Österreich nur noch 10 000 Turteltauben-Paare.

Den Turteltauben fehlen Nahrung und Lebensraum

Den Turteltauben fehlen Nahrung und Wasser.

Die Vögel fressen unter anderem Unkraut,

welches von Menschen vernichtet wird.

Auch Pflanzen-Samen werden von den Menschen früher geerntet,

weshalb die Jungvögel nicht genug Futter bekommen.

Weil Menschen immer mehr Platz zum Anbauen von Getreide brauchen,

verlieren die Turteltauben auch immer mehr Lebensraum.

Verbotene Jagd

Jedes Jahr werden mehr als 25 Millionen Vögel unerlaubt getötet.

Viele davon sind Turteltauben.

In Österreich und in 9 EU-Ländern

ist die Jagd auf Turteltauben erlaubt.

Pro Jahr werden in der EU bis zu 2,2 Millionen

Turteltauben getötet.

Der Vogelschützer Gábor Wichmann fordert ein

Jagdverbot in diesen Ländern.