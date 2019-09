Türkei: Österreichischer Journalist Max Zirngast freigesprochen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 11. September 2018 wurde der

österreichische Journalist Max Zirngast

in der Türkei festgenommen.

Ihm wurde vorgeworfen,

dass er zu einer terroristischen

Gruppe in der Türkei gehört.

Am 25. Dezember 2018 wurde Zirngast

unter bestimmten Voraussetzungen

aus dem Gefängnis entlassen.

Seitdem darf er die Türkei

aber nicht verlassen.

Am 11. September 2019

fand eine Gerichtsverhandlung

in Ankara statt.

Ankara ist die Hauptstadt der Türkei.

Dabei wurde Max Zirngast vom

Gericht freigesprochen.

7 Tage nach dem Urteil

darf Max Zirngast die Türkei verlassen.