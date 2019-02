Treffen im Vatikan zum Thema sexuelle Gewalt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Vatikan gab es vom 21. Februar bis 24. Februar ein Treffen.

Zu diesem Treffen lud Papst Franziskus die Bischöfe aus aller Welt ein.

Sie sprachen über das Thema sexueller Missbrauch von

Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester.

Sexuellen Missbrauch nennt man sexuelle Handlungen,

die einem Menschen gegen seinen Willen aufgezwungen werden.

Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Der Staat Vatikanstadt befindet sich in Rom.

Papst Franziskus meinte in seiner Rede am Ende vom Treffen,

dass es noch lange dauern wird, bis sexueller Missbrauch

in der katholischen Kirche bekämpft ist.

Er sagte auch, dass die Kirche von Experten beraten wird,

wie man sexuellen Missbrauch verhindern kann.

Es soll auch beraten werden, wie man sich um Opfer

von Missbrauch kümmert.

Papst Franziskus hatte außerdem 21 Punkte angekündigt,

die helfen sollen, Missbrauch zu verhindern.

Papst Franziskus hat aber keine genauen Schritten angekündigt,

wie Missbrauch bekämpft werden soll.

Peter Isely ist der Sprecher vom Opfer-Verband „Endig of

Clergy Abuse“.

Das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch „Ende des Missbrauchs

von Geistlichen“.

Isley ist von dem Treffen enttäuscht.

Er findet, dass die Rede vom Papst nur leere Worte enthält.

Isley meint auch, dass es keine konkreten Pläne gibt.

Francesco Zanardi ist von einer italienischen Organisation

für Opfer von Missbrauch.

Zanardi meint, dass er sich vom Papst mehr Maßnahmen

gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche erhofft hat.

Der katholische Priester Federico Lombardi leitete

das Treffen im Vatikan.

Lombardi kündigte ein Gesetz und Richtlinien

für den Vatikan zum Thema Missbrauch an.

Die zuständige Stelle im Vatikan wird auch Informationen veröffentlichen,

wie Bischöfe weltweit mit Missbrauch umgehen sollen.

Es soll in Zukunft auch eine Experten-Gruppe geben,

die sich mit dem Thema Missbrauch beschäftigt.