Tochter schreibt beruhigende Notizen an ihre kranke Mutter

Ein britischer Arzt hat ein Bild von Notizen veröffentlicht,

die eine Tochter für ihre demenzkranke Mutter geschrieben hat.

Demenz ist eine Krankheit, bei denen Betroffene unter

anderem an Sprech-Störungen und Gedächtnis-Schwäche leiden.

Dadurch vergessen sie unterschiedliche Sachen

mehrmals am Tag.

Zurzeit leiden weltweit 50 Millionen Menschen an Demenz.

Was die Krankheit auslöst, weiß man nicht genau.

Eine Frau hat sich überlegt,

wie sie ihrer demzekranken Mutter helfen kann.

Sie hat eine Tafel mit Notizen in das Zimmer der Mutter gestellt.

Auf der Tafel steht unter anderem:

„Deine Mahlzeit ist schon bezahlt.“

„Dir geht es gut.“

„Deiner Familie geht es gut.“

„Trink weiter, das hilft deinem

Gedächtnis.“

„Du schuldest niemandem Geld.“

„Niemand ist sauer auf dich.“

Durch diese Notizen sind die vielen

Anrufe von der Mutter weniger geworden.

Grund für die vielen Anrufe von der

Mutter waren ihre Ängste.

Viele demenzkranke Menschen

reagieren ängstlich, wenn sie etwas vergessen.

Der Beitrag vom britischen Arzt brachte viele Leute dazu,

ihre Erfahrungen mit demenzkranken Familien-Mitgliedern zu teilen.

Viele erzählten davon, wie sie demenzkranken Menschen helfen,

besser mit der Krankheit umzugehen.