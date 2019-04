Tipps, wie man sein Fahrrad vor Diebstahl schützen kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Fahrrad-Diebstähle lassen sich nicht

vollkommen verhindern.

Man kann aber einiges tun, um es Dieben

extra schwer zu machen.

Hier sind Tipps, wie man sein Fahrrad schützen kann:

Gutes Schloss, geeigneter Parkplatz

Es entscheiden oft Sekunden bei einem Fahrrad-Diebstahl.

Panzerkabel-, Ketten- oder Bügelschlösser,

sind besonders schwer zu knacken.

Es dauert mehrere Minuten, diese Schlösser zu knacken.

Je länger ein Dieb braucht um ein Schloss aufzubekommen,

desto höher ist die Gefahr, dass er erwischt wird.

Auf Plätzen mit vielen Menschen fürchten sich

Fahrrad-Diebe mehr davor, erwischt zu werden.

Schloss richtig anbringen

Das beste Schloss ist nutzlos,

wenn es falsch verwendet wird.

Fahrradfahrer sollten darauf achten, das Schloss

am Laufrad und am Rahmen anzubringen.

So kann man das Fahrrad nicht wegtragen

oder es vom Laufrad trennen.

Außerdem sollte das Schloss nicht am Boden aufliegen.

Denn dadurch kann man es einfach

mit Hammer und Meißel aufknacken.

Fahrradpass und Fotos machen

Wird einem das Fahrrad gestohlen, sollte man

das Fahrrad richtig gut beschreiben können.

Unter anderem sollte man die Marke, Farbe,

Art der Gangschaltung kennen.

Am besten kennt man auch die Serien-Nummer.

Die Serien-Nummer vom Fahrrad wird auch

Rahmen-Nummer genannt.

Es ist ein spezieller Code für jeden Fahrrad-Rahmen.

Der Code kann aus Buchstaben und Zahlen bestehen.

Die Rahmen-Nummer wird vom Fahrrad-Hersteller

meistens an der Unterseite vom Fahrrad-Rahmen,

ins Metall eingestanzt.

Wenn man Fotos vom gestohlenen Rad hat,

kann man es leichter wieder zurückbekommen.

Das Bundes-Kriminal-Amt rät dazu, einen Fahrradpass

mit den wichtigsten Infos auszufüllen.

Das Bundes-Kriminal-Amt ist für die

Verbrechens-Bekämpfung in Österreich zuständig.

Es wird empfohlen, Fahrräder bei

echten Händlern zu kaufen.

Im Internet werden oft gestohlene Räder

zum Verkauf angeboten.