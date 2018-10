Link zum Original-KURIER-Artikel

Das gute Gefühl, eine schwere Handtasche

nach einem langen Tag abzustellen, kennen viele Frauen.

Das ist deswegen so, weil die schwere Tasche denn Körper belastet.

Wenn man eine Handtasche trägt, muss man die Schulter hochziehen

damit die Tasche nicht runter rutscht.

Dabei verdreht man denn Rücken so sehr,

dass es zu Rücken-Schmerzen kommen kann.

Sabrina Strickland ist Ärztin in einem Krankenhaus in New York.

Sie erklärt, je länger man eine Tasche auf einer Schulter trägt,

desto mehr belastet es den Rücken.

Sie sagte auch, dass diese Fehlhaltung zu Schmerzen im Rücken,

Nacken und im Schulterbereich führen kann.

Es kann auch sein, dass man Verspannungen in den Gelenken bekommt.

Bei Kindern kann die Belastung

zur Entstehung von Skoliose beitragen.

Skoliose ist eine Fehlstellung der Wirbelsäule.

Hier sind Tipps, wie man den Rücken trotz Handtasche schont.

Zwei Taschen tragen

Wird das Gewicht auf beide Schultern aufgeteilt,

verhindert das eine falsche Körper-Haltung.

Das Gewicht sollte gleichmäßig auf beide Taschen verteilt werden.

Weniger Gewicht in der Tasche

Wenn die Tasche 2 bis 3 Kilogramm wiegt,

sollte eine zweite Tasche mitgenommen werden.

Taschenform

Rucksäcke sind am besten für den Rücken.

Taschen, die quer über den Oberkörper getragen werden,

sind besser als einseitig tragbare Taschen.

Diese Taschen können aber auch zu Verspannungen im Nacken beitragen.

Wer sich nicht von der klassischen Handtasche verabschieden kann,

sollte regelmäßig die Trageseite wechseln.

Oberkörper stärken

Egal wie schwer die Handtasche ist:

Ein starker Oberkörper ist in jedem Fall sinnvoll.

Das führt zu einer geraden Haltung und verhindert eine Fehlstellung.

Eine gute Körperhaltung hängt auch davon ab, wie stark der Oberkörper ist.

Man sollte Krafttraining für den Oberkörper machen,

um die Muskeln zu stärken.