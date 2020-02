Tipps: Wie finde ich die richtige Lehrstelle, Teil 2

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wie bewirbt man sich richtig?

Bei der Bewerbung ist es wichtig, sich auf die

ausgesuchte Firma einzustellen.

Für die Bewerbung braucht man einen Lebenslauf

und die letzten Schul-Zeugnisse.

Außerdem braucht man ein Bewerbungs-Schreiben.

Das muss für jede Firma, bei der man sich bewirbt,

neu geschrieben werden.

Darin soll stehen, warum man genau in diesem Beruf

und bei dieser Firma arbeiten will.

Viele Firmen haben eigene Bewerbungs-Formulare

auf ihrer Internetseite.

Wenn eigene Formulare vorhanden sind,

sollte man diese verwenden.

Auch das AMS hilft bei Bewerbungs-Schreiben.



Das Vorstellungsgespräch:

Bei einem Vorstellungsgespräch

kann es bestimmte Tests geben.

Es gibt zum Beispiel Intelligenz-Tests

und Persönlichkeit-Tests.

Im Internet findet man solche Tests.

Damit kann man sich gut vorbereiten.

Außerdem gibt es viele Bücher zu diesem Thema.

Wie bereitet man sich am besten aufs

Vorstellungsgespräch vor?

Man sollte ordentlich angezogen sein.

Außerdem sollte man gepflegt aussehen

und pünktlich sein.

Die Bewerber können meistens

auch selbst Fragen stellen.

Am besten ist, wenn man sich schon vorher

passende Fragen überlegt.

So macht man beim Vorstellungsgespräch

gleich einen interessierten Eindruck.



Was tun, wenn der Beruf nicht passt?

Wer schon im 3. Lehrjahr ist,

sollte die Lehre noch fertigmachen.

Das bringt Vorteile, wenn man sich

für andere Berufe bewirbt.

Ist man am Anfang der Lehre,

kann man den Beruf oder

die Firma noch wechseln.