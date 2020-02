Tipps: Wie finde ich die richtige Lehrstelle, Teil 1

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich gibt es ungefähr

300 unterschiedliche Lehr-Berufe.

Über 4 000 Lehrstellen sind gerade frei.

Die AMS-Mitarbeiterin Sabine Putz gibt Tipps,

was man bei der Lehrstellen-Suche beachten soll.

Wann sollte man beginnen, eine Lehrstelle zu suchen?

Am besten beginnt man jetzt schon,

eine geeignete Lehrstelle zu suchen.

Die Lehre beginnt meist im Sommer,

nach dem Schulschluss.

Bewerben sollte man sich, sobald man

das Semester-Zeugnis bekommen hat.



Wie findet man die richtige Lehrstelle?

Man sollte sich zuerst fragen:

Was kann ich gut, was mache ich gern,

welcher Beruf würde für mich passen?

Freunde und Familien können einen

dabei auch unterstützen.

Auf der Internetseite www.berufslexikon.at,

gibt es genaue Infos über 1 800 Berufe in Österreich.

Wo gibt es die meisten Lehrstellen?

Die meisten Lehrstellen gibt es im Maschinenbau,

im Fahrzeugbau und in der Metall-Verarbeitung.



Wie findet man den richtigen Betrieb?

Vor einer Bewerbung sollte man so viel wie möglich

über die Firma herausfinden.

Dafür sollte man sich über mehrere Firmen informieren

und die wählen, die man für sich am geeignetsten findet.

Es ist besser, einen längeren Arbeitsweg in einen guten

Betrieb zu haben, als einfach den nächsten Betrieb

in der Nähe auszusuchen.