Tipps für Reisende bei Problemen im Urlaub

Im Moment sind in vielen Ländern

in Europa Sommerferien.

Viele Menschen fahren deswegen

auf Urlaub in andere Länder.

Reise-Expertin Barbara Forster

gibt Urlaubern Tipps, was sie gegen

Probleme oder Mängel im Hotel-Zimmer

oder im Hotel machen können.

Wenn Urlauber einen Mangel im Hotel entdecken,

müssen sie den Mangel sofort

dem Reise-Veranstalter mitteilen.

Expertin Forster rät Urlaubern auch,

von dem Mangel Fotos oder ein Video zu machen.

Die Urlauber sollten auch verlangen,

dass der Mangel noch während

dem Urlaub beseitigt wird.

Wenn es Probleme mit dem Hotel-Zimmer gibt,

müssen die Urlauber das dem Reise-Veranstalter erklären.

Ein Reise-Veranstalter stellt Reisen für Urlauber zusammen.

Er sucht passende Flüge, Hotels und Unternehmungen

für den Urlauber zusammen und verkauft sie an ihn.

Wenn es einen Mangel im Hotel-Zimmer gibt,

kann man um ein anderes Zimmer bitten.

Wenn in dem Hotel kein anderes Zimmer mehr frei ist,

muss der Reise-Veranstalter die zusätzliche Kosten

der Urlauber für den Umzug in ein anderes Hotel bezahlen.

Wenn Urlauber von der Reise nach Hause kommen,

sollten sie einen Brief an den Reise-Veranstalter schreiben.

In dem Brief sollten sie kurz die Mängel im Hotel beschreiben.

Urlauber sollten dem Veranstalter auch genau schreiben,

wie viel Geld sie von ihm zurückhaben möchten.

Manche Reise-Veranstalter wollen die Mängel

mit Gutscheinen wiedergutmachen.

Urlauber müssen Gutscheine nicht als

Wiedergutmachung vom Reise-Veranstalter annehmen.

Betroffene Urlauber haben ein Recht darauf,

dass der Veranstalter ihnen das Geld für den Urlaub zurückgibt.

Weitere Informationen zu Ansprüchen bei Mängeln

oder Problemen in Hotels finden

Urlauber auf der folgenden Internet-Seite:

https://lesen.lexisnexis.at/_/zak-reisepreisminderungstabelle/artikel/zak_digitalonly/2019/1/zak_

digitalOnly_2019_3.html