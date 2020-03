Tipps für Menschen mit Pollen-Allergie

Link zum Original-KURIER-Artikel



Viele Menschen leiden unter einer

Pollen-Allergie.

Pollen nennt man den Blütenstaub von Pflanzen.

Diese Tipps können Menschen mit einer

Pollen-Allergie helfen.



Kokos-Öl

Kokos-Öl kann helfen, die Nase vor

Pollen zu schützen.

Man gibt Kokos-Öl auf ein Watte-Stäbchen

und trägt es im Inneren der Nase auf.

Das sollte man immer machen,

bevor man länger raus geht.



Nase spülen

Man sollte auch nach jedem Kontakt mit den

Pollen die Nase spülen.

Nasen-Spülungen kann man in der Apotheke kaufen.



Haare am Abend waschen

Die Haare sollte man immer am Abend waschen,

damit man die Pollen herauswäscht.



Viel trinken

Viel trinken hält die Nase feucht, so kann

man sich vor Pollen schützen.



Gras im Garten kurz halten

Wenn man Gras im Garten angebaut hat,

sollte man das Gras regelmäßig mähen.

Pflanzen wie der Lavendel oder Wildrosen

haben meist weniger Pollen.