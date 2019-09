Tipps für einen guten Schulstart

Link zum Original-KURIER-Artikel



Schulbeginn

Eltern sollen auf ihre Kinder

keinen Druck ausüben.

Stattdessen sollten sie viel

mit den Kindern sprechen.

Sie können zum Beispiel Geschichten

aus ihrer eigenen Schulzeit erzählen.

Damit kann man den Kindern

ihre Ängste nehmen.



Alltag neu gestalten

Kinder brauchen ihre Gewohnheiten,

wie das Aufstehen in der Früh,

Waschen und Frühstücken.

Am Nachmittag sollte man

mit den Kindern gemeinsam Hausübung machen.

Danach sollten sie spielen, Abendessen,

Duschen und schlafen gehen.

Jedes Schulkind braucht etwa

10-12 Stunden Schlaf pro Nacht.

Mit einem neuen Wecker können Eltern

dem Kind, das Aufstehen verschönern.

Kinder sollten auch

einen eigenen Arbeits-Platz haben.

Auf ihrem Arbeits-Platz sollten sie nicht nur ihre

Hausübung machen können, sondern auch

lesen, basteln oder sich zurück-ziehen.



Handy

Kinder müssen lernen, wie ein richtiger

Umgang mit dem Handy ausschauen kann.

Im Unterricht ist es verboten

das Handy zu benutzen.

In den Pausen ist es aber

in den meisten Schulen erlaubt.

Eltern sollten Mitschüler einladen,

das hilft den Kindern beim Kontakte herstellen.

Es ist besser, wenn Kinder miteinander

spielen als nur mit dem Handy.



Schulweg üben

Den Schulweg sollten die Eltern mit ihren

Kindern öfters gemeinsam fahren.

Außerdem sollten sie mit den Kindern einüben,

welches Verkehrsmittel sie brauchen,

wie viele Stationen sie fahren und wo sie

besonders aufpassen müssen.

So merken sich die Kinder leichter den Weg.



Jausen-Box

Eltern sollten ihren Kindern auch eine

Jausen-Box mit gesunden Lebensmitteln

mit in die Schule geben.

Zum Essen am besten Obst,

Gemüse und Vollkornbrot.

Zum Trinken am besten Wasser oder

ungesüßten Tee.