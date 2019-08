15 Tipps für einen besseren Schulstart

Vorfreude

Schulstart

In der Schule muss man viel lernen. Manchmal gibt es auch schlechte Noten, Streit mit Freunden – diese Erkenntnisse sollten Eltern beimlieber für sich behalten. Denn die Kinder müssen Lust auf Schule kriegen. Motivieren Sie sie: Sie werden coole Freunde finden, tolle Bücher lesen und ganz viel Neues lernen.

10 Schöne Schulsachen Die Eltern sollten vor Schulbeginn eine detaillierte Einkaufsliste von der Klassenlehrerin erhalten haben. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Einkaufsbummel mit dem Kind? So kann es sich selbst aussuchen, mit welchen Arbeitsutensilien es die nächsten Jahre arbeiten wird.

11 An einem Strang ziehen Kinder müssen sich in der Schule einem neuen System mit neuen Regeln anpassen. Eltern sollten den Pädagogen daher vertrauen, ihnen Rückendeckung geben und mit der Schule an einem Strang ziehen. Sollten tatsächlich Fragen oder Differenzen zu Unterrichtsmethoden auftauchen, kann man sie beim Lehrergespräch deponieren – und nicht zu Hause vor dem Kind infrage stellen.