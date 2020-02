Tiergarten Schönbrunn: Das Eisbären-Baby ist zum ersten Mal im Freien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 9. November 2019 wurde ein Eisbären-Baby

im Tiergarten Schönbrunn geboren.

Eisbären-Babys sind nach der Geburt nackt, blind

und ungefähr so groß wie ein Meerschweinchen.

Am 13. Februar 2020 durfte das 3 Monate alte

Eisbären-Baby zum ersten Mal ins Freie.

Die Eisbären-Mutter Nora begleitete das Eisbären-Baby.

Ab 14. Februar können Besucher das Eisbären-Baby sehen.

Die Eisbären sind durch eine Glaswand von den

Besuchern getrennt.

Die Besucher werden gebeten,

ruhig an die Eisbären heranzugehen.

So kommen die Eisbären vielleicht auch näher

an die Menschen heran.