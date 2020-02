Schönbrunn: Eisbären-Baby zeigt sich erstmals im Freien

In der freien Wildbahn werden die durch den Klimawandel bedrohten Tiere 25 bis 30 Jahre alt, in menschlicher Obhut um die 40 Jahre. Bei der Geburt sind Eisbären nackt, blind und taub und in etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Den letzten Eisbärennachwuchs in Schönbrunn gab es 2007, in der Zwischenzeit wurde das Eisbärengehege neu gebaut und 2014 neu eröffnet.

Namen hat der Eisbärennachwuchs noch keinen, da die Pfleger noch nicht sein Geschlecht kennen. Sobald sie hier Klarheit haben, wird gemeinsam mit den Zoo-Besuchern ein Name gesucht. Die Besucher werden gebeten, den Tieren, die durch eine Glaswand abgetrennt sind, ruhig entgegenzutreten - das erhöhe auch die Chance, dass die Tiere nahe zu ihnen kämen.

Der neue Besuchermagnet soll die Erfolgsstory im Tierpark fortsetzen. Im Vorjahr kamen 2,3 Millionen Besucher in den Westen von Wien, ein Plus von 14 Prozent im Jahresvergleich. Dafür sorgten unter anderem die Ankunft des Panda-Männchen "Yuan Yuan" und die Geburt des Elefantenweibchens "Kibali". Für die Öffentlichkeit ist der Eisbärennachwuchs ab morgen, Freitag, zu sehen.